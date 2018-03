Information und viel Geselligkeit

Anzeige

Laudenbach.Die Deutsche Weinkönigin Katharina Staab und der Wanderexperte Manuel Andrack wandern gemeinsam mit Interessierten am 29. April in Laudenbach.

Anlass für die royale Weinwanderung ist das zehnjährige Jubiläum des bundesweiten Weinwanderwochenendes 2018. Mitten in der Vorbereitung für die 12. Weinerlebniswanderung stecken die Organisatoren um Andrea Büttner, Laudenbacher Vorstandsmitglied der WG Markelsheim. Am 29. April werden die interessierten Weingäste um 12.45 Uhr am Eingang des Laudenbacher Julius Echter Kellers von Weinkönigin Katharina Staab, dem Wanderexperten Manuel Andrack und Bürgermeister Klaus Kornberger, als Schirmherr dieser Veranstaltung, mit einem Markelsheimer Secco begrüßt.

Von 13 bis 14.30 Uhr startet in Gruppen die royale Weinerlebniswanderung. Weiter werden sie von der Markelsheimer Weinkönigin Ann-Kathrin Schmitt und einheimischen Führern begleitet. Um möglichst vielen Besuchern die Gelegenheit zu geben Katharina Staab und Manuel Andrack auf ihrer Tour durch die Laudenbacher Weinbergslagen Ghäuberg und Schafsteige zu begleiten, ist bei den einzelnen Stationen ein Gruppenwechsel geplant. Die royale Weinerlebniswanderung ist die Gelegenheit, einen informativen und geselligen Tag zu erleben. Die Teilnehmer erfahren vieles über die Weinbaugeschichte von Laudenbach, die verschiedenen Rebsorten und die Arbeit der Weingärtner im Laufe eines Jahres. An drei schön gelegenen Aussichtspunkten können die Teilnehmer die Weine der WG Markelsheim verkosten. Die Streckenlänge beträgt rund 6,5 Kilometer. Karten gibt es im Vorverkauf bei der WG Markelsheim und der Volksbank Vorbach-Tauber Zweigstelle Laudenbach. pml