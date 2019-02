Inge Lempp über Stiftungs-Arbeit

Weikersheim.Osttimor ist ein Inselstaat in Südostasien, der in seiner Form einem Krokodil ähnelt und in unmittelbarer Nähe zu Indonesien liegt. Inge Lempp lebt dort seit 20 Jahren mit ihrer Familie und ist als Sozialpädagogin und Theologin in der Entwicklungszusammenarbeit für das Hilfswerk Misereor tätig.

Auf Einladung der Weikersheimer Eine-Welt-Gruppe wird sie am Freitag, 22. Februar um 19.30 Uhr im Uhu-Treff, Hauptstraße 28, über ihre Arbeit in Osttimor berichten. Dabei gibt sie auch einen Einblick in die Arbeit der „Stiftung des Barmherzigen Krokodils“(The good crocodil foundation), die die Weikersheimer Gruppe schon zwei Mal mit einer Spende unterstützt hat. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019