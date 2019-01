Ins Bergholz bei Laudenbach

Weikersheim.Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Weikersheim, wandert am Sonntag, 10. Februar, von Weikersheim über das Bergholz zur Schlusseinkehr. Vom Treff „Nah und Gut“ geht es um 13 Uhr zur Kostümkammer der Stadt Weikersheim. Hier wird die Schneiderin Manuela Reuß darüber informieren, was sie so alles zu tun hat, damit zur Kärwe die Kostüme in einem guten Zustand sind.

