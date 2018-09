Interessierte können jederzeit einsteigen

Weikersheim.Ab September können wieder alle Interessierten an den Kursen des TSV Weikersheim in der Fitnessgymnastik und dem Männerturnen teilnehmen. Das Training wird fortgesetzt am Dienstag, 4. September für die Fitnessgymnastik und am Donnerstag, 6. September für das Männerturnen.

Ab der 36. Kalenderwoche können dann alle bisherigen Teilnehmer oder auch neue Interessenten wieder jeweils von 20 Uhr bis 21 Uhr in der Großsporthalle, Laudenbacher Straße 28 in Weikersheim am angebotenen Training teilnehmen.

Für Herz und Kreislauf

Im Kurs werden spezielle Grundübungen durchgeführt, um die Muskulatur leistungsfähiger zu machen, die Beweglichkeit zu verbessern und das Herz-Kreislaufsystem zu stärken.

Durch diese Übungen verbessern sich dann die koordinativen Fähigkeiten, die Bewegungsausdauer und der Kraftaufbau der Muskulatur. Bei regelmäßigem Training helfen die Übungen die allgemeine Gesundheit (Kraft, Beweglichkeit, Koordination) zu verbessern.

Fragen zum Kurs können Interessierte unter folgender Telefonnummer erfragen: 07934 / 88 96 (Manfred Büchner) oder e-mail: mail@manfredbuechner.de. Fragen können auch direkt an den TSV Weikersheim gerichtet werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018