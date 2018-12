Jahresfeier mit Theaterpremiere

Laudenbach.Ein für den Turn- und Sportverein Laudenbach ereignisreiches Jahr ist nun bald zu Ende. Es wurden wieder zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt. Viele der jugendlichen und erwachsenen Mitglieder waren das ganze Jahr über mit viel Freude bei den vielseitigen Sportangeboten aktiv.

Am Samstag, 22. Dezember findet um 19 Uhr in der Zehntscheune in Laudenbach die traditionelle Jahresfeier für alle Vereinsmitglieder statt. An diesem Abend wird ein Rückblick über die zahlreichen Veranstaltungen gehalten. Außerdem spielt bei dieser Feier die Theatergruppe 0815 das erste Mal das Lustspiel „Tante Rosels Lottoschein“. tsv

