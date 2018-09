Jazz mit Gumpert und Baby Sommer

Niederstetten.Ulrich Gumpert am Klavier und Günter Baby Sommer am Schlagzeug, zeigen am morgigen Samstag ab 20 Uhr im Kult, wie mitreißend, abwechslungsreich und vielfältig Musik sein kann. Von Jazz über Blues zu La Paloma, Ausflüge in den freien Jazz inbegriffen. Gumpert gilt wegen seiner unaufdringlichen Art als „stiller Großer des deutschen Jazz“, Sommer wird als europäische Jazzlegende bezeichnet und gilt als einer der besten und originellsten Schlagzeuger der Szene. Bei ihren Konzerten kann man erleben, wie gut musikalische Zwiesprache funktionieren kann. Es wird Eintritt erhoben. Kartenreservierung beim Kulturamt Niederstetten unter Telefon 07932/606670; E-Mail: norbert.bach@niederstetten.de.

