Jessica Trumpp holt den ersten Platz

Weikersheim.Gleich fünf erste Plätze holte der TSV Weikersheim, Abteilung Badminton, beim „2. Oliver Mini/Junior Cup 2019“ in Gschwend. Durch ein neu eingeführtes Wettkampfsystem gibt es diesen Wettbewerb ab der Saison 2019/2020 nicht mehr. Wohl deshalb war nochmals eine Rekordzahl von 135 Jugendlichen gemeldet. Weikersheimer Badmintoncracks überzeugten sowohl in den Einzel- wie auch in den Doppel-Wettbewerben.

Jessica Trumpp, Älteste im Weikersheimer Team, konnte das wochenlange Sondertraining mit ihrem Trainer Christian Frank voll umsetzen und wurde Erste im Mädchen-Einzel U 19 und ebenfalls Erste im Mädchen-Doppel U19 mit ihrer Vereinskollegin Alina Bischoff. Diese setzte sich gegen 14 Konkurrentinnen in ihrer Altersklasse Mädchen-Einzel U15 durch und errang ebenfalls den ersten Platz. Den dritten Sieg im Jungen-Einzel schaffte Elias Eißele, der sogar 22 Spieler hinter sich ließ. Die zwei jüngsten Weikersheimer Julian Sewera und Florian Amon konnten sich im Einzel nicht in die vordere Hälfte spielen, holten jedoch im Jungen-Doppel U15 den verdienten Sieg. Ein langer Sporttag von 15 Stunden endete gegen 23 Uhr in Weikersheim. Unterstützt wurde man von der Fahrern Michael Bischoff und Petra Zeller sowie den Trainern Chris Frank und Mike Neu. mfh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019