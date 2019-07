Jugendliche Energie, hohe Professionalität

Weikersheim.Solisten der Jungen Oper Schloss Weikersheim und das Jove Orquestra Nacional de Catalunya, präsentieren am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr in der TauberPhilharmonie Weikersheim Overtüren, Arien und Ensembles unter anderem aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“, der „Hochzeit des Figaro“, dem „Freischütz“ von Carl Maria von Weber, „La Traviata“ von Guiseppe Verdi und den „Meistersingern“ von Richard Wagner.

Die internationalen jungen Sängerinnen und Sänger stehen am Beginn einer professionellen Laufbahn. Als Teilnehmer der Internationalen Opernakademie der Jeunesses Musicales Deutschland sind sie aktuell in den Opernvorstellungen im Weikersheimer Schlosshof zu erleben und begeistern das Publikum mit ihrem Talent und ihrer leidenschaftlichen Spielfreude.

In einer zauberhaften Ergänzung zu den Vorstellungen von Puccinis „La Bohème“ (noch bis zum 4. August), präsentieren die Sängerinnen und Sänger in der außergewöhnlichen Akustik der TauberPhilharmonie alle Facetten ihres stimmlichen Könnens.

Das nationale katalanische Jugendorchester ist eines der besten Nachwuchsorchester Spaniens und tritt auf Tourneen und bei europäischen Festivals unter Leitung namhafter Dirigenten in Erscheinung. Die Jeunesses Musicales Deutschland bietet den jugendlichen Musikern, die sonst überwiegend sinfonische Konzertprogramme spielen, eine wertvolle Möglichkeit, das Opernfach kennen zu lernen und damit ihre musikalische Ausbildung um eine weitere wichtige Facette zu ergänzen. Die Leitung der „Night of the Opera“ hat der Künstlerische Leiter des Orchesters Manel Valdivieso. Hohe Professionalität verbindet sich perfekt mit jugendlicher Energie. Opernliebhaber dürfen sich auf einen stimmungsvollen Abend und den Genuss frischer junger Stimmen freuen.

Das Konzert ist eine Kooperationsveranstaltung von TauberPhilharmonie und Jeunesses Musicales Deutschland. jmd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.07.2019