Junge Musiker präsenieren sich in der Öffentlichkeit

Weikersheim.In der Aula des Gymnasiums findet am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr ein Klassenkonzert der Klavier- und Gesangsklasse Hanna Markowski, statt. Bei einem Klassenvorspiel möchten die Schüler der Klassen Gesang, Pop und Klassisch sowie Klavier der Musikschule Hohenlohe, ihr Können der Öffentlichkeit präsentieren. Unter der Leitung ihrer Lehrerin Hanna Markowski, haben die Schüler ein abwechslungsreiches Programm aus Pop, Musical, Klassik und auch Boogie zusammengestellt. Ebenso vielfältig wie die Programm-Auswahl, ist die Zusammensetzung der Präsentationen. Unterschiedliche Altersklassen werden an diesem Konzert ihr Können zeigen. Mit Beiträgen in Klavier solistisch und vierhändig über Solo-Gesang mit Klavierbegleitung, zum Teil auch von Schülern übernommen, bis hin zum Ensemblegesang, verspricht es Abwechslung und ein hohes Niveau, wie man es von Schülern der Musikschule Hohenlohe gewohnt ist.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.06.2019