Junge sollen bald noch mehr Verantwortung übernehmen

Sportleiter Michael Kraft lobte die Mannschaften für deren sportlichen Einsatz. Es waren eine Lupi-Mannschaft, zwei LG-Mannschaften und eine Vorderladermannschaft am Start. Die Teilnahme ging von Meisterschaften im Kreis bis hin zu Landesmeisterschaften.

Auch im vergangenen Jahr wurden wieder einige Veranstaltungen von der SG organisiert. Davon berichtete Schriftführer Thomas Zenkert. Er erwähnte besonders das „BBQ“ im Sommer, das von der Bevölkerung gut angenommen wurde und in diesem Jahr wieder stattfinden wird.

Die Mannschaftsführer informierten nacheinander über die sportlichen Erfolge der einzelnen Mannschaften. Als Vertreter des Jugendleiters erzählte Lukas Rüttler von ihrem Ausflug mit den Jugendlichen nach Tripsdrill. Die Jugendliche beteiligten sich auch bei Veranstaltungen und an Arbeitseinsätze. Von der Volksbank Weikersheim bekam man eine Spende über 500 Euro, wovon Bögen und Zubehör gekauft werden soll. Er teilte den Anwesenden mit, dass er und Corbinian Büttner die Jugendbasislizenz erreicht haben.

Anstehende Renovierungen

Kassenprüfer Paul Kraft informierte die Versammelten, dass bei der Prüfung alles korrekt und ordentlich belegt war. Ortsvorsteher Martin Rüttler lobte die Schützen für ihre Aktivitäten und deren Beteiligung am Ortsgeschehen. Auch die sportlichen Erfolge fanden bei ihm positiven Anklang.

Bei den anschließenden Wahlen der Stellvertreter konnten alle Posten besetzt werden. Beim Punkt Ehrungen konnte Zenkert folgendes verkünden: Die Ehrennadel in Gold erhielten für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit Alfred Ilzhöfer und Guido Zenkert (beide in Abwesenheit). Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Karin Glotzmann.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden die anstehenden Termine bekanntgegeben, unter anderem das Musikevent am 24. März, das Familiengrillfest am 9. Juni und das BBQ am 14. Juli.

Am Ende der Veranstaltung stellte Lukas Rüttler eine Liste vor mit anstehenden Renovierungsarbeiten vor, welche recht umfangreich war. Man war sich einig, dass je nach Priorität vorgegangen werden muss. Michael Kraft warb bei den Schützen für die Teilnahme an der kreisinternen Runde und am Schützenzeltlager.

Proklamation bei Feier

Die Proklamation der neuen Königsfamilie fand dieses Mal während einer vereinsinternen Feier statt. Hier die Ergebnisse: Luftpistolen-König wurde Jochen Mündlein , 1. LP Ritter Thomas Zenkert, 2. LP-Ritter Corbinian Büttner. Luftgewehr-Königin wurde Gabi Rupp, 1. LG Ritter Lukas Rüttler, 2. LG Ritterin Julia Klingert. Jugendschützenkönigin wurde Amelie Kraft, 1. Ritter wurde Bendikt Leupold, 2. Ritterin wurde Jule Mündlein. Die Wanderscheibe der LP-Schützen gewann Jochen Mündlein, beim Kinderpreisschießen bekam Jule Mündlein den ersten Platz. pm

