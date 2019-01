Junge Talente und Vielfalt gesucht

Weikersheim.Der Kleinkunstwettbewerb „Leben eben“ der Jeunesses Musicales Deutschland geht in die elfte Runde – am 16. Februar in der Musikakademie Schloss Weikersheim. Junge Talente im Alter von 16 bis 21 Jahren sind aufgerufen, sich bis Ende Januar anzumelden.

Mit „Leben eben!“ bietet die JMD jungen Künstlern aus dem Main-Tauber-Kreis die Chance, ihr Können einem Publikum zu präsentieren. Dabei ist Vielfalt erwünscht: Von Musik und Gesang über Tanz, Schauspiel und Poetry Slam.

Die Teilnehmer treffen auf andere kreative Köpfe aus dem Umkreis, mit denen sie einen vielseitigen und spannenden Wettbewerb erleben. Dabei spielt es keine Rolle, ob man als Gruppe oder Alleinunterhalter auf der Bühne steht. Beim Programm sollen der Fantasie keine Grenzen gesetzt sein.

Auch in der Organisation ist eine junge „Macherin“ engagiert: Der Wettbewerb ist ein Projekt der JMD-Freiwilligen im Sozialen Jahr Kultur, die den gesamten Ablauf koordiniert und auch den Wettbewerbsabend moderieren wird.

Den Teilnehmern winkt ein Preisgeld von insgesamt 600 Euro. Noch bis zum 27. Januar sind Anmeldungen auf der Website der JMD (www.jmd.info) möglich. Dort gibt es für Interessierte weitere Informationen. jmd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019