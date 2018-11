Käfer in den Startlöchern

Weikersheim.Sorgendkind Stadtwald: Zwar schließen die Waldwirtschafter das Jahr 2017 mit einem geringen Defizit ab, aber das Dürrejahr 2018 könnte noch erhebliche Folgen haben.

Karlheinz Mechler vom Kreisforstamt und sein Kollege Klemens Aubele berichteten dem Weikersheimer Gemeinderat von einer „schlimmen“ Situation, in der man „bislang noch gut weggekommen sei“, doch der Borkenkäfer stecke schon in seinen Startlöchern, um im Frühjahr loszuschlagen. Sehr wahrscheinlich.

Machen kann man eigentlich gar nichts. Die dürrempfindliche Fichte wird sich immer mehr verabschieden; Eiche und Douglasie vertragen Trockenperioden zwar besser, aber irgendwann ist bei anhaltender Dürre auch für sie „Schicht“, so die Förster. Weiter wollte sich am Donnerstagabend keiner aus dem Fenster lehnen, doch der Klimawandel wird irgendwann deutlich sichtbare Spuren hinterlassen in den Wäldern, das wurde auch klar.

Durch allgemeine Dürre in Deutschland und Sturmwurf sind die Preise beim Nadelholz im Keller. Mit Ernte und Verkauf anderer Hölzer könne auch 2019 mit einer „schwarzen Null“ enden – mehr ist aber nicht drin. Das bekannte Eschensterben wirke sich in Weikersheim kaum aus – nur vier Prozent der Waldfläche ist mit diesem Baum bewachsen.

Einschlag (2000 Festmeter) Durchforstungen, Vorratspflege, Nutzung von Käferholz (erwartete 4000 Festmeter) werden das Jahr 2019 prägen, so Mechler. Geräumte Eschenflächen werden neu bepflanzt. Wenn alles gut läuft, dann landet man Ende nächsten Jahres bei einem geringen Plus. Sehr wahrscheinlich.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018