Kampagne nimmt Fahrt auf

Laudenbach.Die Faschingskampagne in Laudenbach nimmt nun volle Fahrt auf. Der TSV Laudenbach feiert am Samstag, 23. Februar mit vielen Programmpunkten seinen traditionellen großen Faschingsabend in der Zehntscheune.

Alle teilnehmenden Gruppen und Akteure bereiten sich bereits intensiv und mit Begeisterung auf ihren Auftritt vor, damit alle großen und kleinen Narren aus nah und fern auf ihre Kosten kommen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.31 Uhr, Saalöffnung um 18.29 Uhr. Wie gewohnt wird die Stimmungsband „Dolce Vita“ den Besuchern der Zehntscheune wieder einheizen und für Party- und Tanzstimmung sorgen. Karten für diese Veranstaltung sind im Vorverkauf bei der Volksbank Vorbach-Tauber in Laudenbach ab Montag, 18. Februar, 8.15 Uhr oder an der Abendkasse erhältlich. Telefonische Vorbestellungen sind nicht möglich.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.02.2019