Kassenwart Fricke will Abteilung wieder ins Plus bringen

Weikersheim.Vor dem Bericht von Abteilungsleiter Alexander Schumann wurde bei der Hauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Weikersheim in der Gastronomie der Tennishalle eine Schweigeminute für die verstobenen aktiven Spieler Manfred Gührer und Wolfgang Druschel eingelegt.

Die Mitgliederzahl der Abteilung ist auf 189 leicht gesunken. In der Saison 2018 waren 13 Mannschaften gemeldet. Für die Saison 2019 sind es nur noch neun. Vor allem, weil die fünf Spielgemeinschaften des vergangenen Jahres aufgelöst wurden. Schumann erinnerte an die Höhepunkte 2018: die traditionelle Platzeröffnung am 1. Mai, Clubmeisterschaften im Jugendbereich, eine Skiausfahrt, Clubabende, Schleifchenturnier, Sommerfest sowie ein Schnuppertraining mit 20 Kindern.

Trotz Zuschüssen von der Stadt ist das Vereinskonto ins kräftige Minus geraten. Die Gründe dafür sind aufwendige Baumaßnahmen im Außenbereich, ein neuer Druckbehälter für die Duschen und die Reparatur der Kühltheke.

Er erhoffe sich aber eine finanzielle Entspannung durch eine noch zu erwartende Finanzspritze vom Sportbund WLSB.

Erneut werden in dieser Saison vier Plätze von einer Firma gerichtet. Das Richten des fünften Platzes sowie Aufräumarbeiten im Vereinsgelände sollen von den Mitgliedern erledigt werden. Am Samstag, 30. März, ab 10 Uhr können diese mit dem Arbeitseinsatz beginnen.

Zahlreiche Kinder dabei

Sportwart Oliver Barth gab einen Jahresrückblick und kündigte das Schleifchenturnier an. Die startenden Mannschaften sind die Teams Damen 40, Damen 50, Herren 40, Herren 50, und zweimal Herren 65. Die letztjährige Herren 60 Mannschaft wechselt komplett in die nächste Altersklasse Herren 65, bleibt aber in der Südwestliga Süd. Da sich Jugendwart Pascal Väth in London befand, verlas sein Vorgänger Thomas Väth seinen Bericht. Dabei verwies er auf viele Spiele und Turniere der zahlreichen Jugendmannschaften. Am Training und am Wintertraining nahmen viele Kinder teil. 18 traten bei den Jugendclubmeisterschaften in drei Konkurrenzen an. Aus den harten aber fairen Matches gingen Joris Bart, Jakob Ball und Jessica Käfer als Sieger hervor.

Kassenwart Jürgen Fricke listete noch einmal die hohen Ausgaben 2018 auf und musste bestätigten, dass sich der Verein im Minus befindet. Da er jedoch ankündigte, so lange im Amt zu bleiben, bis die Kasse wieder im Plus ist, sorgte er sogleich für sehr zufriedene Mitglieder. Er musste noch auf einen ungelösten Kriminalfall im Club hinweisen, da im letzten Jahr ein neuinstallierter Duschkopf aus der Damen-Umkleidekabine entwendet wurde. Gleich nach seinem Bericht wurde ihm von den beiden Kassenprüfern Hannes Schwarzer und Edgar Kern eine einwandfreie Buchführung bescheinigt. Nach der einstimmigen Entlastung der Abteilungsleitung standen einige Wahlen an, die dann ebenfalls alle einstimmig waren. Wiederwahlen für jeweils zwei Jahre erfolgten beim Abteilungsleiter Alexander Schumann, beim Kassenwart Jürgen Fricke, Sportwart Oliver Barth und beim Kassenprüfer Hannes Schwarzer. Als Ersatz für Manfred Gührer wurde Edgar Kern für ein Jahr einstimmig als Kassenprüfer bestätigt.

Zum Abschluss lobte die TSV- Vorsitzende Rosemarie Spitzley noch einmal die gute Zusammenarbeit und wies auf den Termin der Jahreshauptversammlung des TSV am Mittwoch, 3. April, um 18.30 Uhr im Vereinsheim hin. pm

