Wie es ist, als Sohn eines Hochstaplers groß zu werden, das hat Arno Frank in einem autobiografischen Debütroman verarbeitet. Jetzt las er daraus in der Stadtbücherei.

Weikersheim. Eines vorweg: Das Buch „So, und jetzt kommst du“ ist keine Abrechnung mit dem Vater. Der Kulturjournalist Frank beschreibt das Leben in einer fünfköpfigen Familie. Der Vater ist ein Hochstapler und stürzt damit seine Familie in ein Desaster. Die Lesung war vom Kulturamt in Kooperation mit der Stadtbücherei im Rahmen des städtischen Kulturprogramms organisiert worden.

„Ja, er war ein Betrüger, ein Gauner“, sagte Arno Frank einmal in einem Interview über seinen Vater. In seinem Buch erzählt er aus der Perspektive des Sohnes in einer Zeitspanne von circa zwei Jahren, in der es der Familie anfangs so richtig gut ging. Dann kam jedoch der Absturz.

Irgendwann wurde der Vater mit internationalem Haftbefehl gesucht. „Ich bekomme heute noch feuchte Hände, wenn ich die Polizei in meiner Nähe sehe“, schildert Frank, wie die Erlebnisse seiner Kindheit heute noch bei ihm nachwirken.

Frank liest eine Textpassage vor, die schildert, wie der Vater, zuhause bei Kaiserslautern, auf das große Geld wartet. Geld und Statussymbole sind dem Vater unheimlich wichtig. Sein Lebenscredo heißt: Schuften müssen nur Idioten. Er kauft, verkauft, geht später in Südfrankreich, wo die Familie in einer sündhaft teuren Villa lebt, ins benachbarte Cannes ins Casino. Der Sohn, ungefähr zwölf Jahre alt, kommt auf eine teure Privatschule mit Söhnen reicher und mächtiger Väter. Dass sein Vater offenbar reich ist, weiß der Sohn, aber mächtig? Nein, eher nicht.

Die Schwester Jeany schließt Freundschaft mit einer Französin, dessen Vater stinkreich ist, der eine Bruder steckt noch in den Windeln.

So langsam fängt irgendwann das Luftschloss an zu bröckeln. Das Geld wird knapp. Die Familie muss vor der Polizei flüchten und landet in Portugal in dem Ort Guarda. Ein Bauarbeiter hilft ihnen, dafür überlassen sie ihm zähneknirschend ihre Luxusgüter. Doch das ist der Familie damals egal: Hauptsache weg, denken damals alle. Das neue Zuhause ist keine schöne Villa mehr. Stattdessen haust die Familie in einem Rohbau ohne Fensterscheiben. Es ist kalt, es gibt keinen Herd, nicht mal einen Gaskocher. Die Zähne putzen sich die Kinder mit dem Wasser aus der Regentonne.

Die Familie sitzt mitten in der Pampa und hat auch kein Auto, um einzukaufen. Am Schluss streiten sich die Hunde um den Inhalt einer Windel, damit sie überhaupt noch etwas zu essen haben. Die Schwester streunt herum, setzt sich in Restaurants und wird von alten Männern eingeladen. Die Familie ist am Tiefpunkt. Die Scham ist groß.

Arno Frank liest, erzählt, schmunzelt auch mal. Auch wenn der Autor manchmal lacht, als Zuhörer bleibt einem ab und zu das Lachen im Halse stecken. Eine Abrechnung mit dem Vater wollte er nicht schreiben, sagt Frank. „Es gab zwei Anläufe“, erzählt er über die Entstehungsgeschichte seines Debütromans, „einmal mit Anfang 20, dann einige Zeit später, aber die Zeit war noch nicht reif.“ Dann sei es es aus ihm herausgeflossen. Die einzelnen Kapitel habe er jeweils seiner Schwester geschickt und sie gefragt, ob sie es gerne lese oder ob er etwas Wichtiges vergessen habe.

Seiner Frau musste er versprechen, dass der Großvater der beiden Töchter nicht eines Tages plötzlich vor der Tür stehen würde. Bislang sei das nicht der Fall gewesen, sagte Frank. Seitdem sein Vater damals aus dem Gefängnis gekommen sei, habe er keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Er wisse noch nicht einmal, ob er überhaupt noch lebe.

Zwischen seiner Mutter und ihm hätte zehn Jahre lang Sendepause geherrscht, dann habe man sich wieder angenähert. „Es gab nie großen Streit zwischen den Eltern“, erzählt er auf die Frage hin, wie denn die Rolle der Mutter in dieser Zeit gewesen sei. „Sie hat ihn schlichtweg geliebt und ihm stets den Rücken gestärkt.“

Man ist froh, dass die Kinder das Ganze offenbar gut überstanden haben. Dass Arno Frank es gut verkraftet hat, ist deutlich zu spüren. Diese Zeit sei Vergangenheit. Nur seine Schwester habe noch immer zu kämpfen. Der Bruder sei ein guter Rechtsanwalt und auch ihm ginge es bestens.

Man könnte ihm stundenlang zuhören, weil er so sympathisch und offen ist. In der anschließenden Diskussion ermutigt ein Zuhörer den Autoren, einen weiteren Roman zu schreiben. Bei der Antwort wollte ers sich aber noch nicht festlegen. So muss man sich mit seinen Texten bei Spiegel online, der taz oder der „Zeit“ begnügen. stv

