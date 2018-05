Keine Verschanzung in Extra-Domänen

Anzeige

Im evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim/Distrikt Niederstetten kommt es zur Zusammenlegung von Pfarrstellen. Jawohl, denn es ist überall so. Zwar mögen Vertreterinnen und Vertreter etlicher Kirchengemeinden nur protestierend einwilligen, gehört es im Kleinraum doch zur ortschaftlichen Ehre, um die möglichst gute kirchliche Versorgung „daheim“ zu kämpfen.

Aber bei einem landesweiten, unvermeidlichen Prozess hin zur „Regionalisierung“ kirchlicher Dienste gibt es keine Selbst-Verschanzung in Extra-Domänen!

Ein Sitz im Kirchengemeinderats-Gremium verpflichtet die gewählte Person nicht nur zum „Pushen“ im Nah-Horizont. Ich kenne aus meiner Ausbildungszeit in Österreich die Situation eines sehr sparsamen und daher in der Weite miteinander vernetzten protestantischen Lebens. Man würde dort hell auflachen über das, was man in Deutschland noch glaubt, sich an musealem Mief leisten zu können... Deshalb: Sind wir schon ausreichend zur Gemeinschaft begabt, zukunftsfähig genug? Oder muss bald eine frische Generation in die verkrusteten Gremien gehen und dort den Orts-Traditionalismus überwinden? Zu Recht hat uns der Kirchenbezirk jüngst vom Kopf wieder auf die Füße gestellt! „Kirche“ ist kein Service-Dienstleister, der wie ein Wirtschaftsunternehmen engmaschig „Standorte“ unterhält. „Kirche“ ist keine Behörde, die wie ein staatliches Versorgungsnetz engmaschig Ämterstuben bereitstellt. „Kirche“ ist kein Mitgliederverein, dem ich Beiträge entrichte, damit ich umfangreiche Bespielungsrechte erhalte. Kirche, das ist die Stimme Jesu Christi für alle Welt.