Kissingen bei Ausflug entdecken

Weikersheim.Ein Tagesausflug des Schwäbischen Albvereins Weikersheim führt in diesem Jahr am Sonntag 9. September nach Markt Eisenheim und Bad Kissingen.

Bei einer Wanderung wird am Vormittag die Mainschleife mit ihren Weinbergen erkundet, bevordie Teilnehmer im Weingut Hirn zum Vesper und einer Weinprobe einkehren. Am Nachmittag ist Bad Kissingen das zweite Etappenziel des Ausfluges. Ein Spaziergang durch die Fußgängerzone und den Kurpark einschließlich einer Kaffeepause runden das Tagesprogramm ab. Der Abschluss findet im „Fränkischen Hof“ in Simmershofen statt. Gäste sind wie immer willkommen.

