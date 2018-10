Kollegialität gewürdigt

Weikersheim.Mit einer Feierstunde beging Hauptamtsleiter Thomas Schimmel sein 20-jähriges Dienstjubiläum bei der Stadt Weikersheim

Bereits im Januar 2012 hatte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst gefeiert.

Nachdem der gebürtige Creglinger 1986 sein Abitur am Gymnasium Weikersheim machte, verpflichtete er sich als Zeitsoldat. Danach begann er sein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Seine Staatsprüfung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) absolvierte er im November 1994.

Die berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst begann er anschließend in bei der Gemeinde Rot am See, wo er vier Jahre arbeitete. Danach wechselte er zur Stadt Weikersheim und war dort im Hauptamt zunächst für die Bereiche Renten und Soziales sowie für die Betreuung der EDV im Rathaus zuständig.

Seit 2003 leitet Thomas Schimmel das Hauptamt. Am 1. November 2014 wurde er zum Stadtamtsrat befördert. Neben seiner Arbeit im Rathaus war Schimmel auch für eine Amtsperiode im Personalrat aktiv.

Bürgermeister Klaus Kornberger würdigte Schimmels Treue, Loyalität, Kollegialität und sein Pflichtbewusstsein. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018