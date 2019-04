Kommunionkinder gingen zum Tisch des Herrn

Laudenbach/Niederstetten.Die Kinder der Kirchengemeinden St. Johannes Evangelist in Niederstetten und St. Margareta im Weikersheimer Stadtteil n Laudenbach feierten am Sonntag das Fest der Heiligen Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Margareta. In der Schule, in den Gruppenstunden und in den Gemeinden wurden die Kinder jeweils auf diesen großen Festtag vorbereitet. Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens“ – dies durften die Kinder feiern und sich zusagen lassen. Unser Bild zeigt sie mit Pfarrer Burkhard Keck. Bild: Katholische Kirchengemeinde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019