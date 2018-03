Komplexe Lieder von enormer Intensität

Anzeige

Offen und schonungslos

„Des bin i“ hat er, der alle seine Lieder selber schreibt, sein neues Programm genannt, mit dem er seit Januar durch Deutschland tourt. Der Titel passt, auch wenn er in seinen Stücken die Behauptung mehr als Frage formuliert: „Wer bin ich und wo stehe ich im Leben, in meinen Beziehungen?“ Seine Antworten sind ebenso schonungslos und offen wie behutsam und zart.

Der Mann, der sich in dunkler Hose und grauem T-Shirt auf den abgeschrammten Barhocker setzt, wirkt von außen nicht zart. Er ist groß und schlank, mit muskulösen Schultern, einem markant geschnittenen Gesicht und wachen, lebendigen Augen. Den 1958 in München geborenen Sänger umgibt die Aura des ernsten, tiefsinnigen Naturtyps, in dessen Innern Frauen eine tiefe Sensibilität vermuten. Mal Überlegen, mal sperrig, aber immer selbstbewusst zu seinen Gefühlen stehend.

In seinen Liedern scheint Fitz dieser Mann zu sein, der das scheinbar Unvereinbare vereint, männlich und gleichzeitig kompromisslos gefühlvoll zu sein. Direkt und ungekünstelt. Er gibt Einblick in die Gefühlswelten von Männern, also auch in seine eigenen, entblättert die vielfältigen Ängste, mit denen Männer täglich kämpfen. Vor Gefühlen, vor Hingabe, vor Verantwortung. Er singt „vom Kleinen, Persönlichen“, von der Lebensangst, die ihn dazu bringt „hinterm Zaun zu warten, bis alles vorbei ist“ oder nicht aufs Eis zu gehen und lieber den anderen beim Einbrechen zuzuschauen. Von Beziehungen, vor allem den langjährigen, die er scherzhaft „betreutes Leben“ nennt. Dabei gibt er offen zu, dass auch er bloß ein Suchender, Fragender ist: „Wenn i schaug, dann seh i alles und i versteh’, dass i nix weiß“. In seinen Texten wird er erstaunlich privat, gibt viel von sich preis, auch in der Pause, in der er sich lange mit den Besuchern am CD-Stand unterhält.

Seine berührenden, ausnahmslos in Bayerisch gesungenen Lieder sind musikalisch komplex und entwickeln eine enorme Intensität, kommen aus tiefster Seele. Melancholisch und teils schwermütig, aber nie selbstbemitleidend oder verbittert. Er ist ein guter Sänger und erweist sich als ausgezeichneter Musiker, spielt variantenreich, mal chansonhaft, dann wieder mit Anklängen aus Blues und Rock.

Fitz gelingt es, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen. Auch durch die Überleitungen von Lied zu Lied, die dem Publikum eine zweite Ebene des Zuhörens eröffnet. Ausführlich plaudert und scherzt er, lacht, stellt sich auch selbst in Frage und bringt das Publikum immer wieder richtig zum Lachen.

So auch am Ende des Konzerts. In „Der Bruder“ geht es selbstironisch um seine beiden Berufe und darum, dass die Leute oft zwar sein Gesicht, seltener aber seinen Namen kennen. „Wie haßt Du glei? Bist Du ned der Dings?“, heißt es in dem Song. „Warst du ned a Kriminaler mit dene anderen Zwoa?“. Lachend entlässt er die Zuhörer in die Nacht, aber nicht ohne das Versprechen, wiederzukommen. Und sich diesmal nicht so lange Zeit zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018