Konzert mit „Hands on Strings“

Weikersheim.Die Gitarren-Formation „Hands on Strings“ mit Thomas Fellow und Stephan Bormann gastiert am heutigen 16. November in Weikersheim.

Die beiden Ausnahmegitarristen spielen mit der Intensität einer Band und den Klangfarben eines Orchesters. Ihnen gelingt dabei das seltene Kunststück, sowohl stilistische Grenzen als auch die des Instruments komplett vergessen zu machen und Musik für alle Sinne zu zaubern.

Mysterium der Klänge

Ihre neues Album „Prometheus“ entführt in ein Mysterium der Klänge, geprägt von arabischen und südamerikanischen Elementen ebenso wie von Konzertmusik und Jazz und bildet gleichsam einen ganz eigenen, faszinierenden Ansatz.

Thomas Fellow und Stephan Bormann gelten als zwei der einflussreichsten Protagonisten der aktuellen Gitarrenszene. Gemeinsam bieten sie eine fesselnde Mischung aus Konzertmusik, Weltmusik und Jazz. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018