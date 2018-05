Kostbarstes Gut christlichen Glaubens

Anzeige

In seiner Predigt wies Pfarrer Keck darauf hin, dass an Fronleichnam das kostbarste Gut des Glaubens, die Hostie, zur Verehrung in der Monstranz durch den Ort getragen wird.

Die Kirche lebe von der Eucharistie und mache sich an Fronleichnam als Volk Gottes auf den Weg mit Christus in der Mitte. Die Vertreter des Kirchengemeinderates Laudenbach trugen dabei den Baldachin – den so genannten Himmel.

Viele Gruppen dabei

Die Fronleichnamsprozession zu den drei Altarstationen mit dem Abschluss in der Pfarrkirche St. Margarete wurden von den Fahnenträgern der Laudenbacher Vereine, den Ministranten, der Kinderkirche, dem katholischen Kindergarten Maria Theresia, den Kommunionkindern, dem Kirchenchor, der Musikkapelle Laudenbach und den Gläubigen der Kirchengemeinde begleitet.

Die Altarstation am Marienbrunnen in der Ortsmitte wurde mit dem „Schöpfungsmotiv“, dem Kreuz mit Regenbogen, von den Frauen des Frauentreffs Laudenbach gestaltet. An der zweiten Altarstation, dem Dreifaltigkeitsbildstock, wurde durch die Ministrantengruppe die „Liebe Gottes“ mit dem Kreuz, dem Herzen und Sonnenstrahlen als Blumenteppich aufgebaut.

Der gute Hirte

An der dritten Altarstation, dem Vorplatz des Katholischen Kindergartens Maria Theresia, wurde durch die Eltern und Elternbeirat des Kindergartenkinder das Motiv „Der gute Hirte mit seinen Schafen“ aufgebaut. Auf dem Prozessionsweg waren die Straße und viele Häuser mit Blumen, Blumenteppichen, Fahnen und kleinen Altarstationen geschmückt.

Zum Abschluss in der Pfarrkirche erteilte Pfarrer Burkhard Keck wie an den Stationen den eucharistischen Segen. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, Helfern und Helferinnen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Laudenbach, die zum Gelingen des Gottesdienstes und der Fronleichnamsprozession mit ihrem Einsatz und ihrer Unterstützung beigetragen haben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.06.2018