Kostümierter „Superheld“ gesucht

Laudenbach.Nach einer Schlägerei in Weikersheim-Laudenbach sucht die Polizei nach einem unbekannten „Superhelden“. Der kostümierte Mann hatte am Sonntagabend einen 23-Jährigen nach dessen Angaben in sein Gesicht geschlagen.

Beide Männer hielten sich gegen 19.50 Uhr auf einer Freifläche hinter einer Bar in der Marienstraße auf. Rettungssanitäter versorgten den Leichtverletzten.

Der unbekannte mutmaßliche Täter war zum Tatzeitpunkt mit einem „Superhelden“-Kostüm verkleidet. Dabei handelte es sich um ein blaues Kostüm mit gelben Ärmeln und der Aufschrift „BieR“. Außerdem trug er einen hellgrünen Hut. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.03.2019