weikersheim.„Kreativität macht den Kopf frei und gibt Denkanstöße für Neues“, so die Laudenbacher Künstlerin Angelika Michl anlässlich der Eröffnung ihrer Kunstausstellung in der Volksbank Vorbach-Tauber (VVT). Inspiriert von Mensch, Natur und gesellschaftlichen Themen möchte Michl mit ihren Bildern der wachsenden Hektik in unserer Zeit etwas entgegensetzen.

Ihre Bilder haben keine Titel und jedes Gemälde hat in seiner Entwicklung verschiedene Vorleben. Angelika Michl ist es wichtig, die Phantasie des Betrachters anzuregen, die Bilder selbst zu interpretieren und der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie ist davon überzeugt, dass in jedem von uns künstlerische Fähigkeiten stecken und man über die Kunst einen besseren Blick in sich selbst und sein Leben bekommen kann. Michls Bilder entstehen aus Acrylfarben und mit Hilfe verschiedenen Mischtechniken auf bespannter Leinwand. Viele Einzelelemente vereinen sich zu einem Gesamtbild. Mit Seidenmalfarben, Spachtel, Tinkturen, Strukturpaste oder Goldlack gibt sie ihren Bildern zusätzliche Akzente und verleiht ihren Gemälden so Tiefe und Lebendigkeit.

„Die Volksbank Vorbach-Tauber möchte regionalen Künstlern eine Plattform bieten und ihre Werke so Kunstinteressierten und einer breiten Öffentlichkeit in einem Rundumblick in der Galerie der Bank vorstellen“, so Martin Rank, Marktstellenleiter in Weikersheim.

Die Kunstausstellung steht allen Interessierten bis 31. Januar 2019 in den Räumen der VVT zur Betrachtung offen. Gerade jetzt ist die Zeit da, die Bilderausstellung in Ruhe mit vielen schönen Momenten der Phantasie zu genießen. In ihrer Kreativwerkstatt in Laudenbach bietet die Künstlerin unterschiedlichste Themenkurse wie „Entdecke die Kraft der Farben“, „Ganz locker gelöst und entspannt“ oder „Kunst und Krempel“ an. Auf der Homepage „www.akzente.jetzt“ gibt es weitere Informationen zur Künstlerin, zu Bildern und Kursen. pml

