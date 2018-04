KTV-Team hat Titel im Blick

Anzeige

Weikersheim.Die Weikersheimer Turnhalle steht am Sonntag, 22. April, ganz im Zeichen des Kunstturnens. Der Wettkampftag startet mit den jüngsten Teilnehmern in der Altersklasse der sechs- bis achtjährigen, bei denen im Rahmen des jährlichen Talent Cups der Nachwuchs auf die Probe gestellt wird.

Im Anschluss ab 12 Uhr werden die Jungs der Altersklassen bis 16 Jahre bei den Gaueinzelmeisterschaften ihr Können an den sechs Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck, unter Beweis stellen. Ab 16 Uhr der Höhepunkt: Die KTV Hohenlohe zwei und drei werden ihren dritten Heimwettkampf in der Landes- beziehungsweise Bezirksliga bestreiten. Vor allem die KTV 2 ist diese Saison auf Erfolgskurs. Nachdem sie bereits die ersten vier Wettkämpfe für sich entscheiden konnten, haben sie den Meisterschaftstitel weiter im Visier. Nach zwei hauchdünnen Siegen mit gerade einmal fünf Hundertsteln Vorsprung, erwartet man einen spannenden Wettkampf gegen das Turnteam Staufen. Zeitgleich startet die KTV 3 ihren Wettkampf gegen die TSG Backnang 2 und versucht, ihren dritten Heimsieg in Folge zu erlangen. Der Eintritt ist frei. pm