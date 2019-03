Künstler öffnen erneut ihre Pforten

Weikersheim.Der zweite Tag des offenen Ateliers steht vor der Tür. Künstler öffnen in Weikersheim und Teilorten erneut ihre Pforten. Sie zeigen Arbeiten und natürlich ihr Arbeitsumfeld einer interessierten Öffentlichkeit an diesem Sonntag. Unter den Teilnehmer sind professionelle Künstler als auch Hobbykünstler: Georg Grieb, Am Bahnhof 1, Weikersheim Gabi Lang, Weikersheim, Mühlstraße 14 (hinter dem Rathaus) Michael Lindgens, Am Hohlach 22, Schäftersheim Angelika Michl, Kemetenstraße 22, Laudenbach Sabine Pickert, Am Bahnhof 1, Weikersheim Frank Pollak, Hauptstraße 38, Weikersheim Karin Reuter, Hauptstraße 54. Weikersheim Martin van Schwartzenberg, Karl-Ludwig-Str. 6, Weikersheim Ursula Tzischichholz, Karlstraße 1, Weikersheim Leo Wirth, Marienstraße 3, Laudenbach.

