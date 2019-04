Kunstvoll hochwertige Eier

Weikersheim.Zur Saisoneröffnung wurde im Stadtmuseum Weikersheim und am Gänsturm die Sonderausstellung „Has und Ei“ eröffnet. Bürgermeister Klaus Kornberger bedankte sich vor allem bei der Sammlerin und Leihgeberin Katharina Engels aus Rothenburg. „Alle guten Dinge sind drei“, betonte Kornberger und bezog sich auf die inzwischen dritte Ausstellung, die Katharina Engels dem Stadtmuseum zur Verfügung stellt.

Nach „Barbie“ und einer Miniaturweihnachtsmarktausstellung sind dieses Mal kunstvoll hochwertig gestaltete Ostereier zu bestaunen. Auch ein paar Osterhasen haben sich zwischen den Eiern versteckt.

In ihrer Einführung zur Ausstellung ging Museumsleiterin Christel Nowak auf Ursprung und Brauchtum des Osterfestes ein. Besonders das Osterei und inzwischen auch der Osterhase seien als Symbole für Ostern nicht mehr wegzudenken. Nowak beschrieb die unterschiedlichen Techniken, mit denen Gänse- und Hühnereier, aber auch Wachtel- und noch kleinere Vogeleier gestaltet wurden. Ein besonderes Augenmerk in der Ausstellung liegt auf den märchenhaft eingerichteten Straußen- und Nandu-Eiern. Eine besonders sehenswerte Ausstellung, die bis zum 26. Mai zugänglich ist. Das Stadtmuseum im und am Gänsturm ist immer sonntags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019