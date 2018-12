Langjährige Treue gewürdigt

Weikersheim.Bdtronic hat im Rahmen der Weihnachtsfeier vor kurzem die Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr ein Betriebsjubiläum gefeiert haben, geehrt.

Ehrmann sei 35 Jahren dabei

Acht Kollegen blickten auf fünf, vier auf zehn und ein Kollege auf 15 erfolgreiche Jahre bei bdtronic zurück.

Neben jeweils vier Kollegen, die bereits seit 20 beziehungsweise 30 Jahren an Bord sind, ragte bei den Ehrungen besonders die 35-jährige Betriebszugehörigkeit von Regina Ehrmann heraus.

Insgesamt brachten es die Jubilare auf 330 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Patrick Vandenrhijn, Geschäftsführer des Weikersheimer Maschinenbauunternehmens, würdigte das Engagement der Kollegen.

Bdtronic ist ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Dosieren, Imprägnieren, Heißnieten und Plasma mit Hauptsitz in Weikersheim. Zum internationalen Kundenstamm der bdtronic gehören insbesondere Unternehmen aus der Automobilindustrie und der Elektronikindustrie.

Stark gewachsen

Bdtronic ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: so wurden sowohl Umsatz, Produktionsfläche als auch Mitarbeiterzahlen verdoppelt.

Heute arbeiten in Weikersheim und in den Niederlassungen von bdtronic in Belgien, in Italien, in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Mexiko und in China mehr als 370 Mitarbeiter, davon 27 Auszubildende und Studenten. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018