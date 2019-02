Lebensmittel für Bedürftige

Weikersheim.Der Katholische Jugendclub Weikersheim hat den Erlös seiner Veranstaltung „SaalAkustik“ an die Bad Mergentheimer „Tafel“ gespendet. 600 Euro waren dabei insgesamt an Spenden zusammengekommen. Mit dem Geld wurden insgesamt 500 Kilogramm haltbare Lebensmittel gekauft wie Zucker, Mehl und Nudeln. Die Spende war vor allem durch den unentgeltlichen Auftritt der Gruppen „Fußgesänger“, „Mailänder“ und „EinfachSo“ möglich. Doch auch die Hilfe der Mitglieder des Jugendclubs Weikersheim hatte den Abend möglich gemacht. Auch im Jahr 2019 wird voraussichtlich ein Event für einen guten Zweck im Katholischen Gemeindehaus in Weikersheim stattfinden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019