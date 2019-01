Lehrer viel besser verstehbar

Elpersheim.Die Kinder der Grundschule in Elpersheim können künftig die Stimmen ihrer Lehrer noch deutlicher wahrnehmen. Der Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim spendete vor Kurzem eine Hör-Schall-Anlage, die dieses in besonderer Weise ermöglicht.

Einzige Schule im Kreis

Die Astrid-Lindgren-Schule ist die einzige Schule im Main-Tauber-Kreis, die eine solche Anlage betreibt. Das Gerät der Firma „Phonak“ für besseres Hören und Verstehen, wurde von einem Hörakustiker installiert und vor dem Kauf eingehend von Schülern und Lehrern getestet.

Das Mikrofon, das sich Lehrkräfte umhängen können, dient gleichzeitig als Steuereinheit. Das Signal wird zu einer Verstärker- und Lautsprechereinheit übertragen.

Die Lehrer müssen nun nicht mehr so laut sprechen und die Schüler hören die Lehrer immer gleich gut, egal an welcher Stelle sich diese im Klassenzimmer aufhalten. Auch ist es möglich hörgeschädigte Kinder mit Implantat direkt mit der Anlage zu koppeln. Mittlerweile ist eine Lautsprechereinheit in einer Klasse fest installiert. Eine zweite Einheit kann nach Bedarf mobil in unterschiedlichen Räumen eingesetzt werden.

Spende gewürdigt

Schulleiterin Claudia Ranzinger würdigte die Spende des Fördervereins der Schule bei Übergabe durch die Vorsitzende Andrea Klein sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Birgit Haas. miwi

