Weikersheim.Über das aktuelle Thema „Homosexualität und Bibel“ spricht der Theologieprofessor Siegfried Zimmer am Mittwoch, 2. Mai, um 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim in der Bahnhofstraße 17.

Veranstalter ist der evangelische Kirchenbezirk Weikersheim, der mit diesem Vortrag sachkundige Information für Jedermann bieten möchte.

Der Referent war bis zu seiner Emeritierung Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und greift immer wieder umstrittene Themen auf. In seinem Vortrag wird er darlegen, welch geringe Beachtung das Thema Homosexualität in der Bibel findet und wie die wenigen Stellen häufig auch noch falsch interpretiert werden. Im Alten Testament, so Siegfried Zimmer, gehe es bei den Erwähnungen von Homosexualität nicht um eine „langandauernde gleichgeschlechtliche Partnerschaft in Liebe und Fürsorge“. Angesprochen seien vielmehr die damaligen Regeln der Männerherrschaft und Diskriminierung durch sexuelle Gewalt. Der Apostel Paulus rede dann in seinen wenigen Sätzen über homosexuelle Handlungen von nichts Anderem als von sexueller Ausbeutung. Verantwortlich gelebte Homosexualität, wie man sie heute kenne, sei in keinem Satz der Bibel ein Thema und werde also auch nicht verurteilt. Man habe das im Christentum lange nicht erkannt. Die Schlussfolgerung des Referenten: Es könne nicht Aufgabe von Bibelstellen sein, anderen Menschen Unrecht zu tun und ihnen das Leben schwer zu machen. Die Diskriminierung von Homosexualität sei eines Christen unwürdig. peka