Lieblicher Rausch der Gefühle

Weikersheim.Ein international besetztes Trio präsentiert am Sonntag, 15. Juli, ein Tangokonzert in der evangelischen Stadtkirche Weikersheim. Beim Konzert „Tangowelten“ werden sowohl konzertante Tangos aus verschiedenen Epochen zu hören sein als auch Werke, die zum Tanzen geschrieben und arrangiert wurden. Das klagende Bandoneon, die lieblichen Gesänge der Violine und das Klavier mit seinen vielen Möglichkeiten schaffen im Zusammenklang einen Rausch der Gefühle. Gustavo Cabrera an der Violine (Argentinien/USA), Simone Van der Werden am Bandoneon (Niederlande) und Juliane Birkhold am Klavier (Deutschland) lernten sich in der Tangohochburg Rotterdam kennen. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Eintritt ist frei. pm