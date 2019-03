Lieder aus den verschiedensten Ländern, Kontinenten und Kulturen

Weikersheim/Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Wunder geschehen“ präsentiert der Chor „Karíbu“ am Samstag, 6. April um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche St. Georg in Weikersheim und am Sonntag, 7. April um 10.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim jeweils eine bunte musikalische Weltreise mit Pop, Chansons, Swing, Spirituals, Melodien und internationalen Liedern aus verschiedensten Ländern, Kontinenten und Kulturen.

„Karíbu“ bedeutet im Afrikanischen „Willkommen“. Der Bad Mergentheimer Chor drückt mit diesem Namen die Weltoffenheit seines Repertoires sowie eine Vorliebe für afrikanische Lieder aus. Dementsprechend sind auch im diesjährigen Programm wieder zahlreiche Lieder und Traditionals des Schwarzen Kontinents zu hören. Die musikalische Weltreise führt zudem unter anderem nach Sardinien, Frankreich und England sowie in die USA und nach Deutschland. Darüber hinaus kommen auch Freunde von Musical- und Filmmelodien auf ihre Kosten. Dargeboten werden die Lieder und Songs sowohl in der jeweiligen Landessprache als auch entweder á cappella oder mit Instrumentalbegleitung.

Axel Bährs letzte Saison

Gegründet wurde „Karíbu“ vor rund 25 Jahren als Schüler-Lehrer-Eltern-Chor am DOG von Musiklehrer Axel Bähr, der seither Leiter des Ensembles ist. Zugleich ist es die letzte Saison und das letzte Konzert unter Bährs Regie. Unter seiner Leitung hat sich „Karíbu“ längst zu einer festen und weit bekannten Chormusikgröße im Main-Tauber-Kreis entwickelt und etabliert.

Die rund 40 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen zwölf und über 65 Jahre stammen aus Bad Mergentheim sowie aus der Umgebung. Seit dem Bestehen wurden Konzerte an vielen Orten in oder außerhalb der Region präsentiert. Unter anderem gastierte der Chor in Bad Mergentheims Partnerstadt Digne (Südfrankreich) sowie im Jahr 2014 anlässlich der Zeremonien zum 70. Jubiläum des „D-Day“ in der französischen Normandie. Weitere Gastspiele gab es zum Beispiel im Raum Weimar, in Karlsruhe und in Kloster Schöntal (Jagst). Zudem war das Chorensemble in der TV-Sendung des SWR „Sonntagstour“ zu sehen. Der Eintritt für die beiden Konzerte am Samstag, 6. April (19 Uhr, Evangelischen Kirche St. Georg) in Weikersheim und Sonntag, 7. April (10.30 Uhr, Wandelhalle) in Bad Mergentheim ist frei, Karíbu freut sich aber über eine Spende zur Unterstützung seiner musikalischen Arbeit. pdw

