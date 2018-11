Lob für „bürgerschaftliches Engagement“ im Ort

Laudenbach.Harmonisch verlief die Bürgerversammlung in Laudenbach. Es wurde zurück und voraus geblickt und man diskutierte Themen aus dem Gemeinderat, sprach über die Flurneuordnung, die Zukunftswerkstatt Laudenbach 2020 und die Arbeit des Ortschaftsrates.

Die Bürgerversammlung in der AMC-Halle am Ende eines Jahres hat in Laudenbach seit mehr als zwei Jahrzehnten Tradition. Ortsvorsteher Martin Rüttler freute sich, dass nicht nur Bürgermeister Klaus Kornberger, sondern auch Laudenbachs Stadträte Volker Silberzahn und Matthias Menzel, Ortschaftsräte und Pfarrer Burkhard Keck gekommen waren. Volker Silberzahn gab einen Statusbericht über die Aktivitäten des Weikersheimer Stadtrates ab, wo vielfältige und sehr unterschiedliche Aufgaben des Jahres besprochen und abgearbeitet werden. „Ziel war es immer, für alle Bürger der Ortschaften und der Stadt gewissenhaft, fraktionsübergreifend und zum Wohle der Gesamtstadt das Beste im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu erreichen“, sagte Silberzahn.

Finanzielle Situation

Er informierte über die finanzielle Situation der Stadt, die Investitionen in den Schulstandort, Erziehung und Betreuung der Kleinkinder, über Projekte im Bereich der Versorgung, Infrastruktur, Sport, Freizeit und Kultur. Die Erschließung von Baugebieten, energetische Sanierungen, Fahrbahnausbauten, die Umlegung Sportanlagen, der Neubau der TauberPhilharmonie oder der Kauf von zwei Feuerwehrfahrzeugen seien nur ein Teil der aufgeführten Projekte. In seinem Beitrag zeigte er auch auf, was in Laudenbach angepackt wurde.

August Denninger, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung Laudenbach/Haagen, informierte über den Stand der Flurneuordnung mit dem Projektbeginn in 2001. Zielsetzung des Verfahrens sei eine Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft, Neugestaltung der Landschaftsstruktur sowie bodenschützende und landschaftsgestaltende Maßnahmen für einen leistungsfähigen Landschaftshaushalt gewesen. Er berichtete über die Maßnahmen im Bereich der Agrarstruktur, das Wegenetz, den zentralen Holzlagerplatz, Aussiedlungs- und Maschinenstandorte, Landschaftspflege und Naturschutz. Er führte dabei im Detail auf, was im wesentlichen umgesetzt wurde, merkte aber auch an, dass sich im Projektverlauf manches geändert bzw. sogar überholt habe.

Bis zu einem erfolgreichen Abschluss seien es nur noch wenige Schritte. Bürgermeister Klaus Kornberger sei es gewesen, so Denninger, der das Verfahren der Flurneuordnung in Laudenbach/Haagen auf den Weg gebracht habe. Für die Zukunftswerkstatt Laudenbach 2020 präsentierten Peter Mühleck und Paul Mayser die Aktivitäten. Adventsbrunnen, Dorfputzaktion und Frühlingsblumen waren nur ein paar der Aktionen. Mit einem Überblick über die 2019 geplanten Projekte wurde die Aufforderung verbunden, sich als neuer Mitarbeiter oder Sponsor im Team der Zukunftswerkstatt einzubringen. Ortsvorsteher Martin Rüttler zählte die geleisteten Arbeiten des Laudenbacher Ortschaftsrates auf. Er sprach von Veranstaltungen, Ehrungen, bereits erledigten und geplanten Maßnahmen sowie Zukunftsprojekten, die den Ortschaftsrat intensiv beschäftigten. Seine Ausführungen illustrierte er mit Bildern, etwa vom adventlichen Generationennachmittag, der Einweihung des Tauberschwarz-Wanderweges, der Verleihung der Bürgerehrennadel an Paul Kraft, den abgeschlossenen Wegebaumaßnahmen nach Queckbronn, vom Weg zur Bergkirche und Sanierung der Brunnengasse, vom Bau der Wasserentnahmestelle. In Umsetzung und Planung sind Projekte wie die Erneuerung der Ton- und Lichttechnik Zehntscheune, die räumliche Situation der Zehntscheune (Feuerwehr, WC, Küche), Umbau und Umzug der Ortsverwaltung und Konzepterstellung der Innenentwicklung Laudenbachs.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Bürgermeister Klaus Kornberger ging auf die Strahlkraft Laudenbachs ein. Er sprach von vertrauensvoller, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und das konstruktive Miteinander mit dem Ortschaftsrat und dem Ortsvorsteher.

Laudenbach habe eine gute Vereinsstruktur, setze Impulse und weise hohes bürgerschaftliches Engagement auf. Weikersheim habe sich bestens entwickelt, sagte der Bürgermeister. Es sei eine attraktive Stadt und blicke in eine positive Zukunft.

Bei dem Tagesordnungspunkt „Fragen und Anregungen der Bürger“ wurden der Zustand der Brücke zur Zehntscheune angesprochen, aber auch die Straße nach Vorbachzimmern oder die Oberflächenentwässerung des Wartturms.

Martin Rüttler sprach unter anderem seinen engsten Mitarbeitern Carola Schulz und Jochen Mündlein ein großes Lob aus sowie den vielen Laudenbachern, die sich aktiv einbrächten. Regina Hever, Ortschaftsratstellvertreterin, würdigte die Arbeit von Martin Rüttler. Er habe für jeden ein offenes Ohr, sei verständnisvoll und geschätzt bei der Bevölkerung, sei Ideengeber, Motivator, Antreiber, aber auch Umsetzer. Bei vielen Projekten lege er selbst mit Hand an. Der Applaus der Anwesenden zeigte die Wertschätzung für Martin Rüttler. pml

