Lob, Harmonie und ein paar Wünsche

Weikersheim.Äußerst harmonisch fielen die Jahresabschlussreden der Fraktionen und des Bürgermeisters bei der Weikersheimer Gemeinderatssitzung am Donnerstag aus.

So sprach Peter Rösch für die CDU von einem „bewegten und erfolgreichen Jahr“. Die Stadt sei derzeit von einer Vielzahl privater und öffentlicher Bauprojekte gekennzeichnet, von denen Rösch besonders den Breitbandausbau, die Instandhaltungs- und Verbesserungsarbeiten an den Schulen, den Beschluss über die Erweiterung des Kindergartens „Schatzinsel“, die Weiterentwicklung der Baugebiete, die Sanierung der kommunalen Infrastruktur und natürlich den Fortschritt der Bauarbeiten an und Organisation für die Konzert- und Veranstaltungshalle Tauberphilharmonie nannte.

Trotz all dieser Projekte habe sich die Haushaltssituation der Stadt weiter verbessert: die Verschuldung im kameralen Haushalt sei zurückgeführt worden, die Rücklagen auf über vier Millionen Euro gewachsen.

Rösch nannte die Haushaltssituation deshalb auch „positiv“. Die Stadt sei ein nachgefragter Wohnort, die demographische Entwicklung sei positiv, die Infrastruktur sehr gut und die Stadt „besitzt weiterhin ein positives Entwicklungspotential und ein positives Klima“. „In Weikersheim ist sehr viel Bewegung in den Bereichen Wohnen, Kultur, Wirtschaft, Kinderbetreuung und erneuerbare Energien“, lobte Rösch. Als künftige Projekte nannte er die Renovierung des Hallenbades, der Taubertalhalle Elpersheim und der Bauernhalle Schäftersheim sowie die Inbetriebnahme der Tauberphilharmonie. Besonderen Dank sprach Rösch an Bürgermeister Kornberger „für die Führung und die Weiterentwicklung der Stadt“ aus.

Martina Seyfer sprach für SPD/UB/Piraten von einem „wirtschaftlich erfolgreichen Jahr 2018“, was auch in Weikersheim und den Ortsteilen sichtbar werde. Neben den aktuell laufenden Maßnahmen solle auch die Ausstattung der Schulen sowie die sozialen und kulturellen Interessen der Jugendlichen vermehrt in den Blick genommen werden, fand sie. Im Rahmen des kürzlich ins Leben gerufenen Familienzentrums wünsche sich ihre Fraktion ein sozialpädagogisch begleitetes Jugendzentrum. Besonderes Augenmerk müsse auch auf eine „solide und zukunftsorientierte Finanzpolitik“ gelegt werden, fand sie.

Für die Freie Wähler Vereinigung ergriff Christiane Geier das Wort und blickte wegen der im Mai nächsten Jahres anstehenden Kommunalwahlen auf die letzten vier Jahre zurück. Sie erwähnte ebenso wie ihre Vorredner die in 2018 begonnenen oder abgeschlossenen Projekte und lobte, dass „in all den Jahren keine neuen Schulden gemacht“ worden seien. So sei die Pro-Kopf-Verschuldung sogar gesunken. Geier schloss ihre Ausführungen mit dem Wunsch, dass sich für die Kommunalwahlen Bürger fänden, die bereit seien, im Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen.

Bürgermeister Klaus Kornberger sprach von einem „sehr arbeitsreichen, dynamischen Jahr“, was sich auch an 23 absolvierten Sitzungen zeige. Im Rathaus sei „Vollgas“ gegeben worden und man sei in vielen Bereichen „hervorragend aufgestellt“. Dem Gemeinderat machte er für das „konstruktive, von einem gemeinsamen Ziel geprägten Zusammenarbeiten“ ein Kompliment und brachte auch seine Freude darüber zum Ausdruck, dass „immer so viele Zuhörer zu unseren Sitzungen kommen“. sem

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018