Magerwiesen von großer Bedeutung

Anzeige

Laudenbach.Einen (Vor-)Frühlingsspaziergang bot die Naturschutzgruppe (NSG) Taubergrund gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Kultur- und Landschaftspflege Laudenbach. Zu der Führung unter Leitung des stellvertretenden NSG-Vorsitzenden Peter Mühleck hatten sich rund 50 naturkundlich Interessierte am Startpunkt, dem Marienbrunnen in Laudenbach eingefunden. Von dort führte der Weg am Friedhof vorbei auf die südöstlichen Hänge des Vorbachtals.

Mühleck wies auf einige Vogelarten hin, die bei der Exkursion zu hören oder zu sehen waren, wie zum Beispiel Grünspecht, Kohlmeise, Turmfalke, Heckenbraunelle, Rotmilan und Star, der „Vogel des Jahres 2018“, der ebenso wie etwa der Grünfink, ein früherer „Allerweltvogel“, und die Feldlerche zunehmende Rückgänge habe.

Gleichfalls bereits zu sehen waren Zitronenfalter, Pfauenauge sowie Kleiner und Großer Fuchs, der als eine besondere Rarität auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten steht und vom „Bund“ zum „Schmetterling des Jahres 2018“ gekürt wurde. Ebenso zu beobachten gab es schon Hummeln sowie Wild- und Honigbienen. An vielen Stellen zu entdecken war unter anderem der Stinkende Nieswurz, der im Tauber- und Vorbachtal zwar eigentlich nicht ursprünglich beheimatet gewesen sei, sich jedoch durch Anpflanzungen weit verbreitet habe.