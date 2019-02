Maria Warkentin in Schäftersheim

Schäftersheim.Maria Warkentin, Schauspielerin des Russlanddeutschentheaters in Niederstetten, spielt am Samstag, 9. Februar um 20 Uhr in der Bauernhalle das Stück „Ich komme aus Sibirien“. Auf unterhaltsame Weise erzählt sie die Geschichte der Aus- und Rückwanderung ihrer russischen Vorfahren, gewürzt mit Humoresken und Liedern im wolgadeutschen Dialekt: ein Stück Zeitgeschichte, gespeist aus historisch-literarischen Quellen und Berichten von Zeitzeugen.

Veranstalter der ist die evangelische Kirchengemeinde Schäftersheim. Der Eintritt ist frei, doch im Rahmen der Spendenaktionen „Nikolaus sucht Turmretter“ sind Spenden für den Schäftersheimer Kirchturm erwünscht. rb

