Mit dem Auto über die „Insel“

Weikersheim.Da ein Hergang eines Unfalls in Weikersheim nicht ganz klar ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall am Freitag mitbekommen haben. Ein 81-Jähriger war laut Polizeibericht gegen 13.15 Uhr mit seinem schwarzen BMW von Weikersheim kommend stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung der Landesstraße ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 23-Jähriger mit seinem weißen BMW die Landesstraße aus Richtung Laudenbach kommend in Fahrtrichtung Weikersheim. Dann kam es fast zu einem Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der 23-Jährige zur Vermeidung der Kollision über eine Verkehrsinsel fuhr. Die Folge war ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Da hinter beiden Unfallbeteiligten andere Wagen fuhren, geht die Polizei davon aus, dass weitere Personen den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem genauen Ablauf geben können. pol

