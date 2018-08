Mit den Landfrauen nach Stuttgart

Weikersheim.Zum Thema „Zufrieden, trotz allem?“, sind alle Bäuerinnen, Weingärtnerinnen und interessierten Landfrauen am Dienstag, 2. Oktober, zum Fachtag auf dem landwirtschaftlichen Hauptfest (LWH) in Stuttgart willkommen. Ergebnisse aus aktuellen Studien zeigen, dass die Landwirtschaft durchaus Potenziale für ein zufriedenes, glückliches Leben bietet. Auf der anderen Seite nehmen die Hilferufe von Frauen aus der Landwirtschaft in der Beratung zu. Unter dem Thema „Zufrieden, trotz allem?“, wird diskutiert, welche Faktoren zur Zufriedenheit beitragen, wie man sie beeinflussen kann oder auch nicht und welche Erfahrungen es in der Beratung und bei aktiven Frauen in der Landwirtschaft gibt. Es findet ein Vortrag mit verschiedenen Referenten und einer anschließenden Gesprächsrunde statt. Beginn ist um 9 Uhr. Im Anschluss kann ab 12 Uhr das Hauptfest besucht werden. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Anmeldung beim Landfrauen-Kreisverband unter Telefon 07939/990216, E-Mail: LandFrauen2014-mtk@gmx.de. lf

