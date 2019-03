Mit den „tollen Trollen“ gemeinsam zum Erfolg

Weikersheim.Zur Hauptversammlung trafen sich die Sängerinnen und Sänger des Sängerbund Harmonie Weikersheim im Sängerkeller. Ehrungen und Berichte standen auf der Tagesordnung.

Mit zwei Liedvorträgen eröffnete der Gemischte Chor die Hauptversammlung. Vorsitzende Anne Stirnkorb begrüßte die Gäste und die zahlreich erschienen Mitglieder. „Singen macht Spaß, singen tut gut, Singen macht munter und singen macht Mut“ – mit diesem Kanon- Text begrüßte die Vorsitzende die zu ehrenden Mitglieder.

Für 25 Jahre als aktive Sängerin wurde Luise Wehr geehrt. Sie erhielt eine Urkunde und Ehrenadel und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Luise Wehr ist seit 1993 Mitglied im Sängerbund Harmonie. Seit 1997 arbeitet sie im Ausschuss mit. 1999 übernahm sie das Amt des Schriftführers. Ernst Fischer wurde für 40 Jahre als passives Mitglied geehrt und unterstützt durch den Mitgliedsbeitrag den Verein. Vorsitzende Anne Stirnkorb bedankte sich bei den Jubilaren für die Treue zu ihrem Verein, denn sie leisten damit einen großen Beitrag zur Erhaltung des Chorgesangs.

Es folgte ein Rückblick der Vorsitzenden auf die Aktivitäten im Jahr 2018. Das Kooperationskonzert „Lasst uns heut zusammen singen“ zwischen dem Sängerbund Harmonie Weikersheim – und der Gemeinschaftsschule Weikersheim war wieder ein voller Erfolg. Der Grundschulchor und die Theater-AG begeisterten mit dem Musical „Die tollen Trolle“. 45 Jahre Chorgemeinschaft Weikersheim-Nassau wurden mit einer Bierprobe und passenden Lieder im Sängerkeller gefeiert.

Die Chöre sangen bei Konzerten unserer Nachbarvereine, Weihnachtskonzert in der evangelischen Kirche und in Gottesdiensten. Ständchen zu Geburtstagen und Ehejubiläen gehörten wie jedes Jahr zum Programm.

Einen soliden Kassenbericht stellte Monika Öchsner vor. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Chorleiterin Anna Leuser Valls war mit den Leistungen der Chöre zufrieden. Für eine gute Qualität braucht sie die Gymnastik vor dem Singen, den Text und eine gute Betonung. Sie wünscht sich, dass alle Sänger regelmäßig die Singstunden besuchen.

Gerhard Schwarz beantragte die Entlastung des Vorstands. Sie wurde einstimmig erteilt.

Bei den Neuwahlen wurde die Vereinsführung wie folgt besetzt: Vorsitzende: Anne Stirnkorb, zweiter Vorsitzender: Alfred Wehr, Kassier: Monika Öchsner, Schriftführer: Luise Wehr, Vertreter Gemischter Chor: Inge Schwarz, Inge Urban, Vertreter Männerchor: Kurt Mädche, Kassenprüfer: Rudolf Ott, Josef Mauritz. In diesem Jahr ist am 1. Juni ein Konzert im Sängerkeller geplant und im November in Nassau.

Die Vorsitzende bedankte sich bei Chorleiterin, Mitgliedern und den Nassauer Sängern für die gute Zusammenarbeit und forderte alle Mitglieder auf neue Sänger und Sängerinnen zu werben, damit der älteste Verein in Weikersheim auch in Zukunft das Vereinsleben bereichern kann. Die harmonisch verlaufende Hauptversammlung wurde mit zwei Liedvorträgen der Chorgemeinschaft Weikersheim/Nassau beendet. pm

