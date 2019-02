„Mit etwas Abstand entdeckt man jedes Mal etwas Neues“

Weikersheim.„Man muss sich das Bild immer wieder anschauen, auch mit etwas Abstand. Dann entdeckt man jedes Mal etwas Neues“, schwärmt Sonja Steinberger. Sie steht vor einem Gemälde, dass einen prunkvollen Innenraum zeigt, der jedoch teilweise durch Darstellungen von Möwen, Mangroven und Wasser mit einem kleinen Schiff überlagert wird. Manche Einzelheiten sind sehr realistisch widergegeben, andere eher abstrakt. „Mangrovenland“ stammt von der Düsseldorfer Malerin Marina Sailer. Diese gehört zu den zwölf zeitgenössichen Künstlern, die Steinberger vom 21. bis zum 24. Februar auf der Kunstmesse art Karlsruhe präsentieren wird.

Steinberger betreibt in Weikersheim in einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Nähe des Gänsturms ihre Galerie „Zentrum für zeitgenössische Kunst“. Diese ist bereits seit mehr als zehn Jahren regelmäßig auf der, wie Steinberger sagt, „bedeutendsten deutschen Kunstmesse“ auf dem Karlsruher Messegelände vertreten. Die Werke von Marina Sailer, die teils mehr als zwei Meter breit sind, präsentiert Steinberger auf der art Karlsruhe auf 25 Quadratmetern in einer sogenannten „one-artist-show“.

Breites Spektrum

Wie breit das Spektrum der ausgestellten Künstler ist, zeigen die Werke von Till, Augustin, der wie Sailer in einer „one-artist-show“ präsentiert wird. Der Bildhauer arbeitet viel mit Glas und Stahl. Sein „gordischer Knoten“ besteht zum Beispiel aus eng verknoteten Stahlseilen, aus denen ein Block herausgeschnitten wurde. Manche Werke des Künstlers sind so schwer, dass ein Gabestapler zum Transport benötigt wird.

Auf der art Karlsruhe musste Steinberger spezielle Wände vorbestellen, um Augustins Werke aufhängen zu können. „Viele Leute denken ja, ein Galerist sitzt nur herum und wartet darauf, dass jemand vorbeikommt, um ein Gemälde zu kaufen. Aber zu dem Beruf gehört auch eine Menge Organisationsarbeit im Hintergrund“, berichtet Steinberger. Rund 17 Kilometer gehe sie während der Vorbereitungen an einem Tag auf dem Gelände der Kunstmesse. Steinberger betreibt dort zwei Stände in zwei Hallen, die rund einen Kilometer von einander entfernt liegen. Dort präsentiert Steinberger auch kritische Kunst, wie etwa „globaler Fußabdruck“ von Waltraud Späth. Diese in Betonkugeln gegossenen Plastikteile sollen an die Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoff erinnern. Wasser spielt eine Rolle in vielen der von Steinberger präsentierten Werke, etwa auch in denen von Marina Sailer und Folkert Rasche. Dieser hat zum Beispiel den Bodensee zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Perspektiven gemalt hat. Dieses Sujet passt auch deshalb gut zu Steinberger, weil sie seit fünf Jahren eine weitere Galerie in Langenargen am Bodensee betreibt. fhm

