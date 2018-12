Mit Fackeln durch die Dunkelheit

Laudenbach.Mit viel Schwung starten die Laudenbacher Weingärtner und die WG Markelsheim in ihr Veranstaltungsangebot 2019.

Auf eigene Faust alleine oder mit Freunden können die winterlichen Laudenbacher Weinberge bei der zweiten Glühweinwanderung bei Fackellicht und Kerzenschein entdeckt werden. Start ist am Julius Echter Keller in Laudenbach. Der Wanderweg mit rund 3,5 Kilometer Länge und drei Stationen ist gut ausgeschildert. Da es zu dieser Jahreszeit immer noch dunkel ist, kann jeder Fackeln, Laternen oder Taschenlampen mitnehmen. Im Anschluss an die Wanderung gibt es eine Glühweinparty mit DJ Thomas bei heißen und kalten Getränken im Julius Echter Keller.

Die kostenpflichtige Veranstaltung ist am Samstag, 26. Januar. Treffpunkt ab 17 Uhr am Keller-Eingang. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Karten können im Vorverkauf bei der WG Markelsheim, der Volksbank Vorbach-Tauber, Zweigstelle Laudenbach, oder bei Andrea Büttner Telefon 07934 / 3515 erworben werden. pm

