Mit Fackeln und Laternen

Laudenbach.Die Laudenbacher Glühweinwanderung am Samstag, 26. Januar ist die Gelegenheit, die winterlichen Weinberge auf eigene Faust oder mit Freunden bei Fackellicht und Kerzenschein zu genießen. An drei Stationen erwartet die Teilnehmer Markelsheimer Glühwein- und Punschspezialitäten. Der Jahreszeit entsprechend werden sie auch mit Leckereien verwöhnt.

Da es zu dieser Jahreszeit immer noch dunkel ist, kann jeder gerne Fackeln, Laternen oder Taschenlampen mitnehmen. Start ist am Julius Echter Keller in Laudenbach. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter stehen Hallen als Unterstand zur Verfügung.

Der Wanderweg mit rund 3,5 Kilometer Länge ist gut ausgeschildert. Im Anschluss der Wanderung sindInteressierte Gast bei einer Glühweinparty mit DJ Thomas im rustikalen und gemütlichem Ambiente des Julius Echter Kellers. Heiße Rhythmen und Getränke sind garantiert. Wenn es draußen so richtig kalt ist, bietet diese Glühweinwanderung die wohl beste Abwechslung den Winter einmal anders zu genießen.

Die Veranstaltung ist am Samstag, 26. Januar. Start von 17 bis 18 Uhr am Eingang zum Julius Echter Keller. Im Eintrittspreis ist ein Wertgutschein für Getränk und Speise an jeder Station plus Eintritt zur Glühweinparty enthalten. Eine vorherige Anmeldung bzw. Reservierung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Karten können im Vorverkauf bei der WG Markelsheim, der Volksbank Vorbach-Tauber Zweigstelle Laudenbach oder bei Andrea Büttner, Telfon 07934 / 3515 erworben werden. pml

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019