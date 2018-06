Mit Helm im „Tiefen Stollen“

Anzeige

Weiter ging dann die Fahrt nach Aalen zum Besucherbergwerk „Tiefen Stollen“. Dort musste die Gruppe den Stollen in zwei Gruppen besichtigen. Eingekleidet mit Helm und Umhang wurde auf dem Lorenzug in den elf Grad kühlen Stollen eingefahren. Bei einer Führung wurde die damals harte Arbeit aufgezeigt. Mit einer kürzeren Führung wurde die zweite Gruppe, in der sich auch Gehbehinderte befanden, bedacht.

Interessant und aufschlussreich

Es war eine interessante und aufschlussreiche Reise durch die Geschichte des Bergbaus, die auch im „Ländle“ einen geschichtlichen Hintergrund hatte. Mit abschließender Einkehr in Marktlustenau ist dieser schöne Tag mit einem geselligen Abschluss zu Ende gegangen. vdk

