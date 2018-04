Mit neuem Erscheinungsbild

Anzeige

Solide Finanzen

In diesem Jahr soll wieder zum Ende der Medenrunde ein Sommerfest veranstaltet werden. Alexander Schumann berichtete, dass der Verein finanziell solide da steht. Die Plätze wurden von einer Firma vor Saisonbeginn in sehr guten Zustand gebracht und auch Reparaturen in und um das Clubhaus verursachten hohe Kosten.

Die Tennisanlage erhielt im Zuge der Weikersheimer Sportanlagen-Neugestaltung ein neues äußeres Erscheinungsbild durch einen neuen Zaun und eine neue Eingangstür. Auch die Plattenwege werden noch erneuert.

Sportwart Dr. Oliver Barth berichtete von den Mannschaften, lobte die gute Beteiligung am Schleifchenturnier und warb für die Teilnahme an den Clubmeisterschaften, die in diesem Jahr an einem langen Wochenende stattfinden sollen.

Ausführlich berichtete Jugendwart Thomas Väth von den vielen Spielen und Turnieren der zahlreichen Jugendmannschaften. Am Jugendtraining nahmen 25 Kinder teil, am Wintertraining 23 Kinder. Alle Jugendliche traten in der Spielgemeinschaft Markelsheim/Igersheim/Weikersheim an und erreichten unter anderem auch drei Aufstiege: Das U8-Team, das U-10 Midcourt-Team und der Kids-Cup 12.

Thomas Väth stellte sich nicht mehr zur Wahl, er wollte einen Generationswechsel beim Amt des Jugendwartes herbeiführen, was ihm mit der Wahl seines Sohnes Pascal auch gelungen ist.

Kassenwart Jürgen Fricke bestätigte die gute finanzielle Situation des Vereins und ihm wurde sogleich von den beiden Kassenprüfern Manfred Gührer und Hannes Schwarzer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Nach der einstimmigen Entlastung der Abteilungsleitung standen Wahlen an, die alle einstimmig waren. Wiederwahlen erfolgten beim stellvertretenden Abteilungsleiter Harald Köstler, bei der Schriftführerin Ute Renk und beim Kassenprüfer Manfred Gührer.

Neu gewählt wurden der Jugendwart Pascal Väth, Platzwart Andrej Safenreiter sowie Pressewart Norbert Wonneberger.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018