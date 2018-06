Mit Pkw geflüchtet

Anzeige

Weikersheim.Obwohl ein Unbekannter zwischen Elpersheim und Weikersheim von der Fahrbahn abgekommen war und Sachschaden entstand, verständigte er nicht die Polizei. Der Unfall ereignete sich irgendwann zwischen Freitag und Sonntag. Während das Verursacherfahrzeug Richtung Weikersheim fuhr, stieß es in einer langgezogenen Linkskurve gegen die Schutzplanke. Der über die Länge von circa 25 Metern entstandene Schaden beträgt circa 1500 Euro. An der Unfallstelle fanden Polizeibeamte Bruchstücke eines Scheinwerferglases und ein Plastikteil, das auf ein weinrotes Fahrzeug schließen lässt. Zeugenhinweise gehen unter r Telefon 07931 / 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.