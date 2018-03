Mitbeten per App fürs Handy

Anzeige

Weikersheim.Der ökumenische Jugendkreuzweg stellt unter dem Titel „Bei mir“ Jesus unmittelbar in den Fokus. Er findet in Weikersheim am Freitag, 23. März,, statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der katholischen Kirche, Karl-Ludwig-Straße.

Die sieben Bilder der einzelnen Stationen zeigen ihn mitten in der Alltagswelt junger Menschen – beinahe abgestellt vor einer U-Bahn-Station oder vor einem belebten Café. „Der Kreuzweg „Bei mir“ legt Zeugnis ab, dass Gott in Jesus dort ist, wo Menschen unterwegs sind, wo sie jetzt suchen, zweifeln oder leiden“, erläutert Alexander Bothe, Geschäftsführer des ökumenischen Kreuzwegs der Jugend.

Die Bilder sind Fotografien, die Elemente der so genannten Stencil-Art enthalten, einer Form der Straßenkunst. Als Musik stehen zwei verschiedene Stile zur Auswahl, neue geistliche Lieder mit Singer-/Songwriter-Stücken und Elektro-Pop mit „Spoken Word“. Die Inhalte des Jugendkreuzwegs wurden von einem ökumenischen Redaktionsteam gemeinsam entwickelt.