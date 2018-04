Mitgliederrückgang bereitet Sorgen

Anzeige

Bei der gemischten Mannschaft in der Bezirksklasse Ostalb Hohenlohe verlief die Saison wesentlich erfolgreicher; bis zuletzt wurde um die Meisterschaft in dieser Staffel mit gespielt und wurde erst am letzten Spieltag beim neuen Meister entscheidend verloren, so dass am Ende der gute Rang drei in der Tabelle belegt wurde.

In Vertretung von Kassenwart Gottfried Hartmann verlas der Abteilungsleiter den Kassenbericht. Es konnte von einem ausgeglichenen Haushalt berichtet werden. Kassenprüferin Silke Saller empfahl die Entlastung des Kassenwarts.

Der Erste Vorsitzende des TSV Laudenbach Harald Götz bedankte sich in seinem Grußwort für die gute Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren. Er überbrachte die Grüße und Glückwünsche des Gesamtvereins und überreichte anlässlich des dreißigjährigen Bestehens der Abteilung im TSV Laudenbach ein Geldpräsent. Anschließend überreichte er an zwei über zehn Jahre aktive Kegelsportler – Salina Ulm und Tobias Müller – die TSV-Ehrennadel in Bronze. Die Entlastung der Abteilungsleitung und die anschließende Wahl wurde ebenfalls von Harald Götz durchgeführt. Hans Walter Selig wurde einstimmig wieder zum Abteilungsleiter gewählt.

In seiner Eigenschaft als stellvertretender Sportkreisvorsitzender sprach Hans Walter Selig namens des Württembergischen Landessportbundes vier verdienten Mitgliedern der Abteilung für ihre ehrenamtliche Leistungen Dank und Anerkennung aus und verlieh ihnen die WLSB-Ehrennadel in Silber: Petra Ulm, aktive Sportkeglerin im TSV Laudenbach seit 1993, stellvertretende Abteilungsleiterin von 1996 bis 2006 und 2016 bis heute, Abteilungsleiterin von 1996 bis 2006; Gottfried Hartmann, Gründungsmitglied der Abteilung Sportkegeln 1987, aktiver Sportler und verschiedene Funktionen, von 1988 bis 2018 Kassenwart; Jürgen Müller, über 20 Jahre aktiver Sportkegler, von 1996 bis 2006 Abteilungsleiter Sportkegeln und von 2006 bis 2018 Schriftwart und stellvertretender Sportwart der Abteilung; Werner Paa, aktiver Sportkegler im TSV Laudenbach seit 1993, Jugend-Sportwart von 1995 bis 2006, 2007 bis 2018 Sportwart der Abteilung. hws

