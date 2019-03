Mitgliederzahl auf über 550 angestiegen

Vor kurzem trafen sich Mitglieder, Freunde und Gönner zur Hauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Weikersheim.

Weikersheim. Besonderer Gruß galt Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Heiligers, anwesende Stadträte sowie Bezirksvorsitzender Heiko Lang.

Der Vorsitzende Martin Roller ließ in seinem ausführlichen Bericht in Wort und Bild die Veranstaltungen des vergangenen Jahres wie der Kärwe-Umzug, Herbstausflug, das Landeskindertreffen und zahlreiche weitere gesellige Veranstaltungen Revue passieren.

Im Bereich Rettungssport wurde an zahlreichen Wettkämpfen und Meisterschaften erfolgreiche Platzierungen auf Bezirks- und Landesebene erreicht. Bei den Bezirksmeisterschaften konnten zwölf erste Plätze, sieben zweite Plätze sowie drei dritte Plätze erreicht werden. Mit den weiblichen Mannschaften AK 15/16 sowie 17/18 wurden zwei württembergische Vizemeistertitel sowie Platz drei und vier erreicht.

Bei der Dachrenovierung der Wachstation waren 35 Helfer im Einsatz die über 700 Arbeitsstunden absolviert haben. In der Mitgliederstatistik konnte ein Mitgliederzuwachs von 17 Mitglieder auf 551 Mitglieder erreicht werden. Die DLRG Weikersheim ist die größte Ortsgruppe im Bezirk Tauber.

Der Bericht des Leiter „Ausbildung“ Kamerad Alexander Mangold war mit vielen Zahlen und Daten gespickt. In der Anfängerschwimmausbildung nahmen 45 Kinder teil die das Schwimmen erlernt haben; viele legten das Seepferdchen-Abzeichen ab. Die Kurse wurden von zwölf Ausbildern und Helfern geleitet. Im Schwimmtraining am Montagabend durchlaufen über 150 Kinder und Jugendliche das Ausbildungsprogramm,

An den beiden Prüfungstagen konnten folgende Leistungen erzielt werden: 19mal Deutsches Jugendschwimmabzeichen (DJSA) Bronze, 27mal DJSA Silber, 22 mal DJSA Gold. In der Rettungsschwimmausbildung konnte achtmal das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) Bronze und elfmal DRSA Silber plus 14 Wiederholer verliehen werden.

In der Schwimm - und Rettungsschwimmausbildung wurden von 35 Ausbildern und Riegenhelfer insgesamt 1330 Stunden am Beckenrand geleistet. Die Aquafitnesskurse im Breitensport erfreuen sich größter Beliebtheit und alle 22 Kurse waren mit insgesamt 269 Teilnehmern voll belegt. Geleitet wurden die Kurse von sechs Ausbilderinnen, die 182 Stunden dazu investierten.

Viele Ausbildungen absolviert

In der Erste-Hilfe-Ausbildung (EH) wurden von den drei Ausbildern EH & AED-Kurse mit insgesamt 25 Teilnehmern durchgeführt. Im Rettungssport-Training wurden rund 50 Wettkampfschwimmer von insgesamt sechs Trainern unterrichtet, die dafür 280 Stunden aufwendeten. Weiterhin besuchten zahlreiche DLRGler Lehrgänge unterschiedlichster Fachrichtungen mit Erfolg.

Aus der Bericht des Leiter „Einsatz“ Julian Glück war zu entnehmen, dass Wachdienste am Münstersee sowie am Breitenauer See und im Hallenbad Weikersheim von zahlreichen DLRGlern geleistet wurden. Insgesamt wurden über 470 Wachstunden an den Samstagen im Hallenbad Weikersheim geleistet.

Aus dem Bericht des Jugendleiters Tobias Gerner war zu entnehmen, dass die Jugend im vergangenen Jahr ebenfalls sehr aktiv war.

Höhepunkt war im Oktober das Landeskindertreffen in Weikersheim, wo 200 Kinder mit 40 Betreuern zu Gast waren. Gerner berichtete auch noch über das erfolgreiche Abschneiden der Rettungssportler bei diversen Wettkämpfen und Meisterschaften.

Der Leiter Wirtschaft und Finanzen (WuF) Heiko Lang berichtete über die Einnahmen und Ausgaben der Ortsgruppe des vergangenen Jahres. Es konnte in 2018 trotz eines erheblichen finanziellen Aufwands für die Dachrenovierung der Wachstation ein Überschuss erzielt werden. Die Kassenprüfer bescheinigten eine solide und fehlerlose Führung der Kasse. In den Grußworten bescheinigten Bürgermeister-Stellvertreter Wolfgang Heiligers sowie Bezirksvorsitzender Heiko Lang der DLRG Ortsgruppe Weikersheim eine hervorragende Arbeit. Ebenso wurden die ausgezeichnete Jugendarbeit sowie die Erfolge im Rettungssport gelobt. Heiligers bescheinigte, dass das Hallenbad saniert werde. Zuschussanträge seien gestellt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Lang vorgestellt und von den anwesenden Mitgliedern abgesegnet. Für langjährige Mitgliedschaft in der DLRG wurden folgende Mitglieder geehrt:

10 Jahre: Timo Deschner, Theresa Betz, Maren Wiener, Wenke Auerbach, Gina Frankemölle, Hanna Hernadi, Annika Wirth, Luca Mehring, Natalja Rösch, Jannik Mies, Dagmar, Kristin und Thomas Dierolf, Dorian und Thomas Schimmel, Erich, Simone, Ute und Philipp Gerner und Anne-Sophie Düchs.

25 Jahre: Uwe Uiselt, Joachim Haas, Wilfried Ott, Ulrike Breit, Eugen Braun, Philipp Jurasek, Nadine Roller und Frank Gärtner.

40 Jahre: Hannelore und Peter Bayer

50 Jahre: Gisela und Lothar Friedrich, Erika Kreissl, Bruno Dove und Dieter Körschgens.

In Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen und Verdienste wurden Verdienstabzeichen verliehen. Das Verdienstabzeichen in Bronze wurde Marlies Mangold und Julian Glück überreicht. Nelja Balles wurde mit dem Verdienstabzeichen in Silber belohnt und Glück erhielt für seine jahrzehntelange Arbeit das Abzeichen in Gold. maro

