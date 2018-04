Mitgliederzahl lag Ende vergangenen Jahres bei 1533

Anzeige

Vorsitzender Alois Fahrmeier beklagte viele Angriffe auf die Landwirte, „was auch deren Familien sehr belastet“. Dies sei so nicht mehr hinzunehmen: „Viele schlagen auf uns drauf, doch jeder braucht die Landwirtschaft.“ Das sei kontraproduktiv, es müsse ein gesellschaftliches und politisches Umdenken einsetzen, um das Image der Landwirtschaft wieder aufzupolieren. Die Politik unter Regie der neuen Agrarministerin Julia Klöckner dürfe sich nicht von den Discountern treiben lassen, sie müsse endlich Kante zeigen und die Bauern besser unterstützen.

Strukturwandel verantwortlich

Aufgrund des Strukturwandels sei die Zahl der Mitglieder 2017 um 45 (drei Prozent) auf 1533 zurückgegangen, wie Geißendörfer ausführte. Mit einer ähnlichen Entwicklung sei auch in den kommenden Jahren zu rechnen, was unterm Strich bedeute, dass pro Jahr rund 4000 Euro weniger an Beitragszahlungen eingingen – wohlgemerkt ohne Beitragserhöhung. Trotz allem sei das letzte Jahr erstmal seit langer Zeit wieder mit einem Gewinn abgeschlossen worden. Für die Kassenprüfer bescheinigte Rainer Schreck eine einwandfreie Buchführung, die beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Anschließend plädierte Matthias Geißendörfer, der zum 30. Juni aufhört (siehe Extrabericht), für die ins Auge gefasste Erhöhung der Beiträge. „Wir hatten jetzt zehn Jahre stabile Beiträge, in der Geschäftsstelle wurde sehr effektiv gearbeitet“, so der Freudenbacher. Doch jetzt sei man an einem Punkte angekommen, an der man auch wegen Krankheit und Urlaub nicht mehr weiter personell sparen könne, um vor allem keine Abstriche im Beratungsangebot zu machen. Wie Alois Fahrmeier anfügte, werde man die Arbeitszeit des künftigen Geschäftsführers wieder aufstocken (müssen). Zumal es neben der Geschäftsstelle in Tauberbischofsheim auch noch eine Filiale in Niederstetten gebe.

Grünes Licht gegeben

Die Versammlung gab einmütig grünes Licht für eine moderate Beitragserhöhung. Dadurch sei gewährleistet, in den kommenden Jahren wieder stabile Beiträge garantieren zu können.

